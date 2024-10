USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti – Episodio 37

MILANO (ITALPRESS) – Nel trentasettesimo episodio del format Italpress “USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti”, Claudio Brachino e Stefano Vaccara parlano delle ultime battute della campagna elettorale e commentano le recenti iniziative di Donald Trump e Kamala Harris.

“Bene o male purché se ne parli”: quello che conta per i candidati in questo momento è far parlare di sé, restare sui media quanto più tempo possibile e mettere in ombra il rivale… Ci stanno riuscendo?

