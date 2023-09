Evitato il blocco degli ‘Euro 5’ in Piemonte

Grazie al decreto di oggi del Governo e alle misure alternative della Regione, è stato evitato il blocco dei veicoli Euro 5 in Piemonte, che sarebbe partito venerdì 15 settembre.

Il decreto

Approvato stamattina dal Consiglio dei ministri, impegna le Regioni del bacino padano (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto) ad aggiornare i propri piani per la qualità dell’aria, valorizzando le misure ambientali messe in campo nel biennio 2021-2023, alternative al blocco dei veicoli. Ne consegue che le auto e i mezzi diesel Euro 5 potranno continuare a circolare in Piemonte, cosi come nelle altre Regioni del bacino padano, fino all’autunno 2025.

Le parole

Sono quelle del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: “Siamo riconoscenti al ministro Pichetto, che ha coordinato il complesso lavoro tecnico che ha portato a questo decreto, e all’intero governo, a cominciare dai ministri Salvini e Fitto, per l’intervento immediato a supporto di famiglie e imprese del Piemonte. Questo risultato è il frutto del lungo e complesso lavoro che ha valorizzato gli effetti delle misure messe in campo in questi anni , dato che l’inquinamento non è generato solo dal traffico veicolare. Abbiamo triplicato le risorse per il miglioramento della qualità dell’aria e, a breve, lanceremo altre misure per sostenere le famiglie nell’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, aiutando le imprese a sostituire i mezzi più inquinanti”.