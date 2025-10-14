Verona: esplosione durante uno sgombero, morti 3 carabinieri, 13 feriti

CASTEL D’AZZANO (VERONA) (ITALPRESS) – Tre carabinieri sono morti e altri 13 tra militari dell’Arma, vigili del fuoco e agenti di polizia sono rimasti feriti in un’esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D’Azzano, in provincia di Verona. Le vittime sono il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, il Carabiniere Scelto Davide Bernardello e il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà.

Nel corso delle prime ore del mattino, durante le operazioni di perquisizione di un immobile rurale che doveva essere sgomberato, si è verificata un’esplosione che ha causato il crollo della struttura.

“Era un’operazione congiunta di polizia, delegata anche dall’autorità giudiziaria, e nel corso di questa operazione, nel momento dell’accesso forzoso fatto all’interno di questo appartamento, i testimoni raccontano che è stato forte l’odore del gas e qualche istante dopo c’è stata la deflagrazione. Ci sono 3 deceduti, militari dell’Arma dei Carabinieri, un bilancio già terribile, ma diversi feriti anche fra altri militari e agenti della Polizia di Stato”, ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervenuto a “Uno Mattina News” Poi ha aggiunto: “E’ un altro pesante tributo dell’Arma dei Carabinieri a un’operazione di sgombero. Va sottolineata la difficoltà di questo lavoro, la complessità, la potenziale pericolosità che dietro ogni operazione di questo tipo si nasconde, con operazioni che presentano queste insidie”.

Così ha spiegato a Rainews24 Antonello Panucci, vicesindaco di Castel d’Azzano: “Si tratta di una famiglia di agricoltori, coinvolta in alcuni fatti delittuosi di ordine economico che hanno portato a subire il recupero di credito sulla casa. Sembra che avessero delle bombole e che abbiano fatto saturare il sottotetto per farlo esplodere. Non volevano abbandonare la casa. Le forze dell’ordine hanno dato esecuzione all’ordine giudiziario”.

Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto: “Con immenso dolore ho appreso della tragica scomparsa di tre Carabinieri, caduti in servizio questa mattina a Castel d’Azzano (VR), travolti da un’esplosione durante un’operazione di sgombero. Desidero rendere onore la memoria di chi ha sacrificato la propria vita compiendo il dovere al servizio del Paese. In questo momento, come Ministro della Difesa, come padre e come cittadino, esprimo il più sincero e commosso cordoglio alle famiglie delle vittime, ai loro cari e a tutta l’Arma dei Carabinieri”.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).