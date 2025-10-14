Regione Piemonte, l’aula commemora i Carabinieri caduti in servizio

L’omaggio ai 3 caduti in servizio poche ore fa nel Veneto, si è inserito nella commemorazione per la 75ª Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro nell’Aula del Consiglio regionale, promossa dall’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (Anmil).

LE PAROLE – “Desidero rendere onore alla memoria del Luogotenente Marco Piffari, del Brigadiere capo Valerio Daprà e del Carabiniere scelto Davide Bernardello – ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Davide Nicco – tre servitori dello Stato che hanno sacrificato la propria vita nell’adempimento del dovere e nello svolgimento del proprio lavoro. A nome del Consiglio regionale esprimo le più sincere condoglianze alle loro famiglie e la nostra vicinanza all’Arma dei Carabinieri, insieme all’augurio di pronta guarigione per i feriti”.