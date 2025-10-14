Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Regione Piemonte, l’aula commemora i Carabinieri caduti in servizio

DiRaimondo Bovone

Ott 14, 2025 , , ,
I consiglieri regionali del Piemonte in memoria dei 3 carabinieri periti

L’omaggio ai 3 caduti in servizio poche ore fa nel Veneto, si è inserito nella commemorazione per la 75ª Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro nell’Aula del Consiglio regionale, promossa dall’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (Anmil).

LE PAROLE – “Desidero rendere onore alla memoria del Luogotenente Marco Piffari, del Brigadiere capo Valerio Daprà e del Carabiniere scelto Davide Bernardello – ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Davide Nicco – tre servitori dello Stato che hanno sacrificato la propria vita nell’adempimento del dovere e nello svolgimento del proprio lavoro. A nome del Consiglio regionale esprimo le più sincere condoglianze alle loro famiglie e la nostra vicinanza all’Arma dei Carabinieri, insieme all’augurio di pronta guarigione per i feriti”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Verona: esplosione durante uno sgombero, morti 3 carabinieri, 13 feriti. Fermati 3 fratelli

Ott 14, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Under 30 Video

L’Università Europea di Roma promuove il benessere degli studenti

Ott 14, 2025
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Paglieri e For.Al premiano i talenti vincitrici del corso di alta profumeria

Ott 14, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Regione Piemonte, l’aula commemora i Carabinieri caduti in servizio

Ott 14, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Verona: esplosione durante uno sgombero, morti 3 carabinieri, 13 feriti. Fermati 3 fratelli

Ott 14, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Under 30 Video

L’Università Europea di Roma promuove il benessere degli studenti

Ott 14, 2025
Costume & Società Curiosità Video

Basilicata: primo studio di telemetria satellitare sulla cicogna nera

Ott 14, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x