L’Università Europea di Roma promuove il benessere degli studenti

Ott 14, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Un servizio di counseling psicologico gratuito e una Offline Room, ovvero uno spazio protetto per la disconnessione: sono alcune delle iniziative messe in campo dall’Università Europea di Roma per migliorare la vita accademica e personale dei propri studenti. L’iniziativa rientra nel “Progetto Proben”, finanziato dal ministero dell’Università e della Ricerca e nato come azione di prevenzione e promozione della salute in risposta all’aumento del disagio psicologico – stress, ansia, depressione – e delle dipendenze comportamentali – smartphone, internet – che possono compromettere il rendimento accademico e la salute mentale degli studenti universitari.
