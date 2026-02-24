Attualità Cronaca Esteri

Mosca: esplode ordigno alla stazione Savelovsky, ucciso un agente

Di

Feb 24, 2026

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Un’esplosione, intorno alle 00:05 (ora locale), ha scosso violentemente la piazza adiacente alla stazione ferroviaria Savelovsky di Mosca, uccidendo un agente della polizia stradale. Altri due sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedale. Morto anche il presunto attentatore. Il Comitato investigativo e il Dipartimento di Mosca del Ministeri degli Interni stanno indagando sulla dinamica. L’agenzia Ria Novosti ha diffuso la notizia dell’identificazione dell’attentatore tra le vittime sul luogo dell’esplosione.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Curiosità Economia

Rifiuti edili: l’Italia è prima nel riciclo in Europa, ma ultima nel riutilizzo dei materiali

Feb 24, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Napoli: blitz contro il clan Vanella-Grassi, colpita anche una ‘Ndrina calabrese

Feb 24, 2026
Attualità Cronaca Video

Venezia: tentato omicidio nel centro storico, fermati 2 ragazzi inglesi

Feb 24, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Dazi, Fumarola “Fare chiarezza, l’incertezza non fa bene all’economia”

Feb 24, 2026
Attualità Curiosità Economia

Rifiuti edili: l’Italia è prima nel riciclo in Europa, ma ultima nel riutilizzo dei materiali

Feb 24, 2026 Raimondo Bovone
Motori Sport

Motori: conclusa la seconda edizione della 1.000 Miglia Experience Florida

Feb 24, 2026
Attualità Cronaca Video

Napoli: blitz contro il clan Vanella-Grassi, colpita anche una ‘Ndrina calabrese

Feb 24, 2026