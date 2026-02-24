Attualità IN EVIDENZA Politica

La presidente UE Von der Leyen: “La pace sia alle condizioni dell’Ucraina”

Feb 24, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “A Kiev per la 10^ volta dall’inizio della guerra. Per ribadire che l’Europa è fermamente al fianco dell’Ucraina, finanziariamente, militarmente e in questo rigido inverno. Per sottolineare il nostro costante impegno nella giusta lotta dell’Ucraina. E per inviare un messaggio chiaro sia al popolo ucraino che all’aggressore: non ci arrenderemo finchè la pace non sarà ristabilita. La pace alle condizioni dell’Ucraina”. Così su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, giunta a Kiev con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.
