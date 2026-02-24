Attualità Cronaca Video

Venezia: tentato omicidio nel centro storico, fermati 2 ragazzi inglesi

Di

Feb 24, 2026
VENEZIA (ITALPRESS) – A Venezia, gli agenti della Polizia di Stato, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura, hanno eseguito un fermo nei confronti di due indagati, di nazionalità britannica, ritenuti responsabili di tentato omicidio. Le indagini, condotte dalla Squadra mobile della Questura di Venezia, hanno consentito di raccogliere gravi indizi nei confronti dei due stranieri, di 19 e 21 anni, sospettati di essere, rispettivamente, esecutore materiale e complice del tentato omicidio di un giovane 22enne, maturato negli ambienti della movida veneziana e commesso, con un’arma da taglio, la notte del 14 febbraio in un locale del centro storico, a poche centinaia di metri dal ponte di Rialto. Il movente sarebbe da ricondurre a diverbi giovanili per futili motivi.
vbo/mca3
(fonte video: Polizia di Stato)

Di

Articoli correlati

Attualità Curiosità Economia

Rifiuti edili: l’Italia è prima nel riciclo in Europa, ma ultima nel riutilizzo dei materiali

Feb 24, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Napoli: blitz contro il clan Vanella-Grassi, colpita anche una ‘Ndrina calabrese

Feb 24, 2026
Attualità IN EVIDENZA Salute

‘Giornata del Farmaco’, donate oltre 670.000 confezioni: aiuteranno 502.000 bisognosi

Feb 24, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Dazi, Fumarola “Fare chiarezza, l’incertezza non fa bene all’economia”

Feb 24, 2026
Attualità Curiosità Economia

Rifiuti edili: l’Italia è prima nel riciclo in Europa, ma ultima nel riutilizzo dei materiali

Feb 24, 2026 Raimondo Bovone
Motori Sport

Motori: conclusa la seconda edizione della 1.000 Miglia Experience Florida

Feb 24, 2026
Attualità Cronaca Video

Napoli: blitz contro il clan Vanella-Grassi, colpita anche una ‘Ndrina calabrese

Feb 24, 2026