Dazi, la segretario CISL Fumarola: “Fare chiarezza, l’incertezza non fa bene all’economia”

Feb 24, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Auspichiamo che si faccia un po’ di chiarezza e che sia definitiva. Perché questa incertezza non fa bene all’economia, alle imprese e ai lavoratori”. Queste le parole della segretaria generale della CISL nazionale, Daniela Fumarola, in merito alla questione in atto sui dazi. Presente al convegno ‘Muoviamo il Paese e Costruiamo il Futuro; le sinergie vincenti’, organizzato da Filca CISL e Fit CISL all’Hotel Quirinale. Poi Fumarola ha aggiunto: “C’è stato un accordo fatto con l’Unione Europea. Noi auspichiamo che quell’accordo venga recuperato, ma abbiamo sempre detto che, accanto a questo, bisogna individuare nuovi mercati e nuovi sbocchi commerciali. Il Mercosur, per esempio, è una di queste grandi occasioni che noi dobbiamo assolutamente valorizzare”.xl5/fsc/mca3

