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Eno-turismo: crescono i viaggi in treno verso le città del vino

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Mag 27, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Cresce in Italia la voglia di enoturismo e di gite fuori porta all’insegna del relax e della scoperta dei territori. A confermarlo sono i dati di Trainline, che registrano un aumento significativo dei viaggiatori diretti verso le principali destinazioni vinicole italiane. Tra le mete più richieste figurano Lecce, Siena, Brescia, Verona e Bolzano. Secondo una recente ricerca, sempre più italiani scelgono viaggi brevi per staccare dalla routine e vivere esperienze autentiche, lontano dalle mete più affollate. In questo contesto, l’enogastronomia diventa protagonista e il treno si conferma il mezzo preferito per raggiungere cantine e territori vinicoli senza lo stress della guida. Quasi un viaggiatore su due indica infatti il treno come mezzo ideale per questo tipo di esperienze, una percentuale che sale oltre il 50% tra i più giovani. Dalle colline del Prosecco in Veneto alle Langhe piemontesi, passando per la Franciacorta, la Valpolicella e la Toscana, cresce così il turismo lento legato al vino e ai prodotti del territorio. Un fenomeno che conferma come il viaggio enogastronomico sia sempre più centrale nelle nuove abitudini di consumo e nel modo di vivere il tempo libero.
abr/azn

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