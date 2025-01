Enna, sequestrati 18.000 litri di gasolio pericoloso

ENNA (ITALPRESS) – A seguito dei controlli da parte dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Catania e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, nei confronti di 25 attività commerciali attive nel commercio del gasolio, sono state accertate nei confronti di 2 esercenti difformità qualitative del gasolio per autotrazione, con riferimento al punto di infiammabilità. I responsabili degli illeciti sono stati segnalati alla Procura di Enna per frode in commercio e contrabbando di gasolio, con il conseguente immediato sequestro preventivo di circa 18.000 litri di gasolio.

