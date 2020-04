Emergenza “Covid-19”: le proposte di Emanuele Locci a sostegno di famiglie, attività economiche e settore sociale

Considerando come le azioni intraprese per il contenimento della diffusione del COVID19, al momento non definitive, stiano determinando ricadute economiche negative per le imprese, le famiglie e su tutto il territorio alessandrino e ritenendo necessario concorrere a mitigare i sacrifici che i cittadini stanno sopportando intervenendo con azioni a favore delle famiglie e delle attività economiche alessandrine, Emanuele Locci – Presidente del Consiglio Comunale di Alessandria e rappresentante in Consiglio del Gruppo “Alessandria Migliore” – ha presentato un testo che riformula la propria mozione n. 5/2020.

Il testo – che verrà portato all’attenzione del Consiglio Comunale nella prossima seduta programmata per il 9 aprile – è incentrato su proposte specifiche che riguardano settori fondamentali per il territorio comunale alessandrino.

La prima proposta del Presidente del Consiglio Comunale Emanuele Locci è finalizzata al sostegno alle famiglie e alle attività di cura dell’infanzia, per cui si propone l’indennizzo alle famiglie che hanno pagato le rette senza fruire del servizio – sia per il settore pubblico che privato – nonché un sostegno economico alle strutture private e paritarie che si occupano delle Scuole d’Infanzia e delle Scuole Materne attingendo a risorse all’uopo previste dalla Regione Piemonte.

La seconda proposta riguarda il sostegno alle attività economiche, per il quale si propone la proroga di 6 mesi di tutte le scadenza dei tributi comunali senza penali per gli utenti, oltre alla sospensione degli effetti del regolamento che prevede sanzioni per chi è in ritardo col pagamento dei tributi locali.

Relativamente alla terza proposta, l’ambito di riferimento è il settore sociale. Per tale settore, il Presidente Emanuele Locci propone di garantire la continuità di tutti i servizi offerti dal Comune di Alessandria e l’attuazione di un maggior coordinamento e coinvolgimento delle realtà presenti sul territorio.