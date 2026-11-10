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Educazione previdenziale a scuola, Fava (Inps): “Non c’è pensione senza lavoro”

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Nov 10, 2026
PALERMO (ITALPRESS) – “Il concetto fondamentale di oggi è che non c’è pensione senza lavoro. Per questo motivo abbiamo pensato, fin dal primo giorno del mio mandato, quando ho preso la guida dell’istituto, ai giovani. I giovani sono il futuro, sono il futuro della sostenibilità, non soltanto previdenziale ma sociale. A loro dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di aiutarli in un inserimento attivo in questo mondo che è altamente complesso e altamente veloce. E da qui partiamo con un progetto molto
importante di educazione previdenziale per aiutarli in questo senso, riteniamo e speriamo che sia un modello”. Lo ha detto Gabriele Fava, presidente INPS in occasione del Protocollo d’Intesa sottoscritto da INPS, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Dipartimento del Lavoro della Regione Siciliana, presentato questa mattina all’Istituto Tecnico Statale Tecnologico “Vittorio Emanuele III” di Palermo.xd6/pc/azn

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