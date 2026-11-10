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Tennis, Sinner: “Sto bene, l’obiettivo è tornare il più presto possibile”

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Nov 10, 2026

MILANO (ITALPRESS) – “Sto bene, stiamo facendo di tutto e di più per essere in campo il più presto possibile, ho tanti esperti che mi stanno aiutando, sto seguendo tutti i protocolli che ci stiamo dando, l’obiettivo è tornare prima possibile”. Lo ha dichiarato Jannik Sinner durante l’evento “Be Like Sinner” alla Torre Allianz, a Milano, in merito al suo stato di forma e al problema al ginocchio. “L’obiettivo è tornare in Australia, magari fare qualche torneo prima: i protocolli vanno rispettati, come ho detto mi sto fidando tanto degli esperti. Sono un giocatore di tennis, non sono un dottore, l’unica opzione è fidarmi, stiamo facendo tutto il necessario per proteggere la carriera a lungo termine. E’ andata come andata, stiamo cercando la via d’uscita, poi sono sicuro che dopo vedrò il tennis in maniera positiva. In questo momento sto apprezzando quello che sono riuscito a fare. Poi la voglia di vincere è sempre più alta, lavoriamo per questo”. Presente anche Darren Cahill, suo ex allenatore: i due, infatti, hanno annunciato la separazione nei giorni scorsi.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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