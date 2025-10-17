Veicoli commerciali, mercato su a settembre





ROMA (ITALPRESS) – Il comparto dei veicoli commerciali ha fatto segnare a settembre un significativo incremento delle immatricolazioni: +18,8%, con 16.905 unità contro le 14.226 dello stesso mese del 2024, che invece aveva registrato una contrazione del 19,3%. Lo rende noto Unrae, spiegando che questa performance permette al mercato di riavvicinarsi ai volumi registrati nel settembre 2023. I dati inoltre rafforzano il segnale positivo emerso già ad agosto, che aveva interrotto undici mesi consecutivi di contrazioni. Nel periodo gennaio-settembre, tuttavia, il bilancio rimane negativo, con 141.642 immatricolazioni, rispetto alle 150.667 dello stesso periodo dell’anno precedente. Sul fronte della mobilità sostenibile, settembre mostra una ripresa della quota di veicoli elettrici puri, che sale al 5,7%.

sat/azn