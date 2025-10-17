Economia Video

Veicoli commerciali, mercato su a settembre

Di

Ott 17, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Il comparto dei veicoli commerciali ha fatto segnare a settembre un significativo incremento delle immatricolazioni: +18,8%, con 16.905 unità contro le 14.226 dello stesso mese del 2024, che invece aveva registrato una contrazione del 19,3%. Lo rende noto Unrae, spiegando che questa performance permette al mercato di riavvicinarsi ai volumi registrati nel settembre 2023. I dati inoltre rafforzano il segnale positivo emerso già ad agosto, che aveva interrotto undici mesi consecutivi di contrazioni. Nel periodo gennaio-settembre, tuttavia, il bilancio rimane negativo, con 141.642 immatricolazioni, rispetto alle 150.667 dello stesso periodo dell’anno precedente. Sul fronte della mobilità sostenibile, settembre mostra una ripresa della quota di veicoli elettrici puri, che sale al 5,7%.
sat/azn

Di

Articoli correlati

Economia IN EVIDENZA Video

Governo, varata la manovra da 18,7 miliardi

Ott 17, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella ai funerali di Stato dei 3 carabinieri morti nel Veronese

Ott 17, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Manovra, Salvini: “Con la rottamazione delle cartelle gli italiani vedono la luce”

Ott 17, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Si conclude ComoLake 2025, l’innovazione come forza trainante del Paese

Ott 17, 2025
TOP NEWS

Cina, continua l’apertura istituzionale del mercato dei capitali

Ott 17, 2025
TOP NEWS

Bayer apre le porte all’innovazione, nuove serre hi-tech a Latina

Ott 17, 2025
IN EVIDENZA

Svezia, primo Paese al mondo “prescrivibile” dal medico

Ott 17, 2025