Governo, varata la manovra da 18,7 miliardi

Ott 17, 2025
ROMA (ITALPRESS) – Via libera dal Consiglio dei Ministri alla manovra 2026 da 18,7 miliardi di euro. L’aliquota Irpef scende dal 35 al 33% nello scaglione di reddito annuo tra 28.000 e 50.000 euro. La sterilizzazione dell’aumento dell’età pensionabile è confermata con un mese in più dal 2027 e altri 2 mesi dal 2028. Confermata la quinta rottamazione delle cartelle, da 54 rate bimestrali e limitata a chi ha fatto la dichiarazione dei redditi, ma poi non ha versato le tasse, e senza maxi-rata iniziale. Per il capitolo sanità arrivano 2,4 miliardi nel 2026, mentre il pacchetto di misure per famiglie e poveri vale 4 miliardi in tre anni, di cui 1,6 miliardi nel 2026.
