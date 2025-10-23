Economia Viaggiando Video

Turismo all’aria aperta, estate da record

Di

Ott 23, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Il turismo all’aria aperta continua a macinare numeri da record: nel 2025 i pernottamenti hanno toccato quota 74 milioni, in aumento del 3% rispetto all’anno precedente, per un fatturato complessivo di 8,5 miliardi. I dati del Forum del Turismo Open Air, promosso da Faita Federcamping, confermano l’ascesa di campeggi, villaggi e aree camper come seconda forma di ricettività dopo gli alberghi. Cresce il numero di italiani e austriaci che scelgono il camper, con soggiorni medi di 13-14 giorni. Le piazzole restano la soluzione più richiesta, seguite da glamping e mobile home. I tedeschi guidano le presenze, ma aumentano anche gli ospiti danesi, olandesi e italiani. Il comparto sta vivendo una profonda trasformazione, puntando su energie rinnovabili, gestione sostenibile dei rifiuti e mobilità green. A livello europeo, gli arrivi internazionali superano i 340 milioni, con un +4% sul 2024. Anche in Italia aumentano le immatricolazioni di camper, segno di un turismo sempre più libero e consapevole.
gsl

Di

Articoli correlati

Attualità Economia Video

La ministra del Lavoro, Calderone: “Vogliamo favorire l’incrocio tra domanda e offerta”

Ott 23, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Pensioni: la spesa nel 2024 è salita a 364 miliardi

Ott 23, 2025
Attualità Cronaca Video

Napoli: i Carabinieri del Noe sequestrano una discarica abusiva

Ott 23, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Mobilità, De Priamo “Serve approccio pragmatico alla transizione”

Ott 23, 2025
IN EVIDENZA

Tpl, Montanari “Ancora legato alle municipalità”

Ott 23, 2025
Attualità Economia Video

La ministra del Lavoro, Calderone: “Vogliamo favorire l’incrocio tra domanda e offerta”

Ott 23, 2025
Economia Viaggiando Video

Turismo all’aria aperta, estate da record

Ott 23, 2025