La ministra del Lavoro, Calderone: “Vogliamo favorire l’incrocio tra domanda e offerta”

Ott 23, 2025
ORTIGIA (SIRACUSA) (ITALPRESS) – “E’ un protocollo importante perché ci consente di utilizzare meglio congiuntamente con Confindustria la nostra piattaforma tecnologica SISL che nasce per favorire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro e deve certamente anche arricchirsi di tutte quelle che sono le competenze, le conoscenze del sistema confindustriale e di quelle che sono i bisogni e le aspettative del mondo del lavoro”. Lo ha detto Marina Elvira Calderone, ministro del lavoro e delle politiche sociali, a margine della prima edizione dell’Education and Open Innovation Forum, promosso da Confindustria, andata in scena al teatro comunale di Ortigia, a Siracusa.xe2/vbo/mca2

