Lo studio DWF vince al Consiglio di Stato per il Gruppo Amag: no al risarcimento per la smart city

Lo studio legale internazionale DWF ha assistito con successo Amag Reti Idriche, Amag Ambiente e il Consorzio Amag Servizi, filiali della società pubblica Amag S.p.a., compartecipata da diversi comuni, fra cui quello di Alessandria, nel ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato proposto da Green Wolf per la revoca di un project financing per realizzare la smart city in tutto il Comune di Alessandria.

La rilevante sentenza costituisce l’epilogo di una complessa vicenda amministrativa che ha visto, dapprima, la dichiarazione di fattibilità, poi l’aggiudicazione, in favore della ricorrente, di un’importante concessione dal valore di oltre 64 milioni di euro per l’efficientamento energetico del servizio di pubblica illuminazione e del settore della raccolta rifiuti, poi revocata.

Il Consiglio di Stato, con ampia argomentazione, ha ritenuto legittima la procedura amministrativa di revoca attuata dal Gruppo Amag, respingendo la richiesta di risarcimento danni, sulla base delle eccezioni sollevate dai legali di DWF. Il Gruppo Amag è stato difeso da Enrico Maria Curti, partner e responsabile del dipartimento Power & Utilities dello Studio, insieme a. Francesco Angelini, counsel.

L’avv. Enrico Curti