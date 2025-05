il ministro degli Esteri Tajani: “La situazione in Libia è in lento miglioramento”

ANTALYA (TURCHIA) (ITALPRESS) – “In Libia la situazione sembra in lento ma continuo miglioramento, si sta lentamente stabilizzando”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della riunione informale della Nato ad Antalya, in Turchia. “Credo che entro stasera tutti coloro che intendono rientrare in Italia lo faranno. La partenza è prevista dall’aeroporto di Misurata perchè quello di Tripoli è ancora chiuso. Stiamo lavorando per garantire la massima sicurezza e incolumità dei nostri concittadini”.

vbo/mca1

(Fonte video: Farnesina)