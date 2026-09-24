Tortona: inaugurato un nuovo polo logistico da oltre 100.000 mq

È stato inaugurato la settimana scorsa Nexos Tortona Logistics, il nuovo polo logistico da 101.657 mq situato a Tortona, in provincia di Alessandria, in una delle aree più strategiche del Nord Italia per la connessione tra i principali mercati produttivi e distributivi nazionali ed europei. Con la cerimonia di inaugurazione si celebra il completamento di un progetto promosso e sviluppato da GARBE Industrial Real Estate Italy, concepito per rappresentare una nuova generazione di infrastrutture logistiche, capace di combinare scala, efficienza operativa, flessibilità, accessibilità e sostenibilità.

LA STRUTTURA – Il complesso si trova a soli 2 km dall’autostrada A7 Milano-Genova e a circa 4 km dalla A21/E70 Torino-Brescia, garantendo un accesso rapido alle principali direttrici nazionali ed europee. Milano e Genova si trovano entrambe a circa 70 km di distanza.

Con una superficie complessiva di 101.657 mq, Nexos Tortona Logistics dispone di 96.704 mq di magazzino, 3.316 mq di uffici, 1.439 mq di charging room e ulteriori superfici tecniche e di servizio, con una configurazione modulare articolata in tre comparti distinti e autonomi.

Nexos Tortona Logistics è stato progettato secondo un approccio orientato alla riduzione dei consumi, delle emissioni e dell’impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita dell’edificio. Il polo ha ottenuto la certificazione LEED Platinum, collocandosi ai massimi livelli degli standard internazionali di sostenibilità edilizia. Il progetto integra un impianto fotovoltaico in autoconsumo, predisposto per future espansioni, destinato a produrre energia rinnovabile per una quota significativa dei fabbisogni dell’hub.

Il taglio del nastro