Torna agibile la ‘Pesa pubblica’ di Acqui Terme, servizio importante per l’attività agricola

Da troppo tempo la pesa pubblica di piazza Maggiorino Ferraris, ad Acqui Terme, era inutilizzabile. A tal punto che si era addirittura scatenata una ‘battaglia social’ per far presente all’Amministrazione Comunale che la situazione andava risolta in tempi brevi, per permettere ai camion di essere pesati senza dover ricorrere al servizio dei comuni limitrofi, con aumento di disagi e costi.

Una battaglia di cui si è fatta portavoce e parte attiva Coldiretti, grazie alla determinazione del presidente della Zona di Acqui Bruno Roffredo, del presidente di Sezione Giorgio Pizzorni e del segretario Zona Andea Branda, che hanno seguito passo passo la vicenda, sino al positivo epilogo di martedì 25 febbraio e al simbolico taglio del nastro della nuova pesa.

Stessa location, dunque, ma sistema rinnovato e più moderno, con la vecchia gettoniera sostituita dalla tecnologia, velocizzando il servizio. La pesa di piazza Ferraris si trova lì dagli anni ’70, da quando cioè iniziò con i viticoltori che portavano l’uva nella cantina sociale, ma anche per gli agricoltori per pesare fieno, legname e animali.