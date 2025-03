Fermata del treno al Serravalle Outlet, approvato il protocollo d’intesa

La Giunta regionale del Piemonte ed il Comune di Serravalle hanno approvato, settimana scorsa, la delibera che sancisce il protocollo d’intesa per la fattibilità di una nuova fermata ferroviaria in prossimità del Serravalle Designer Outlet. Un passo fondamentale per migliorare l’accessibilità al polo commerciale e promuovere il trasporto pubblico locale, facilitando l’accesso ai numerosi visitatori e lavoratori dell’area, senza compromettere i servizi attuali per i residenti che utilizzano la stazione esistente di Serravalle Scrivia.

Il protocollo sarà sottoscritto da Regione Piemonte, Rete Ferroviaria Italiana, Comune di Serravalle Scrivia e Serravalle Outlet Mall, con l’obiettivo di avviare gli studi progettuali necessari a verificare la realizzabilità dell’opera situata lungo la linea Torino–Genova. Questa nuova fermata garantirà l’integrazione delle infrastrutture esistenti con i nuovi progetti, assicurando che il sistema ferroviario risponda alle esigenze di mobilità dei residenti e dei visitatori.

LE PAROLE – Il sindaco di Serravalle Scrivia, Luca Biagioni: «Sono soddisfatto dell’accordo, in vista di un servizio aggiuntivo: la nuova fermata, in aggiunta a quella esistente in centro paese, potrà garantire ulteriori servizi di collegamento veloce, oggi non esistenti».

Il general manager di Serravalle Designer Outlet, Matteo Migani: «Si tratta di un progetto importantissimo per il nostro centro, perché potrebbe favorire una mobilità sostenibile e sicura di visitatori e lavoratori da e verso il Centro. Un’infrastruttura utile a ridurre l’intensità del trasporto su gomma, a favore di minore inquinamento e del miglioramento della viabilità generale, di cui beneficerebbero il nostro Centro, la città e il territorio circostante».