La Polonia abbatte droni russi nel suo spazio aereo

Set 10, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Le forze armate polacche hanno rilevato e abbattuto una decina di droni che hanno violato i cieli della Polonia nelle prime ore del mattino. “A seguito dell’attacco odierno della Federazione Russa sul territorio ucraino, si è verificata una violazione senza precedenti dello spazio aereo polacco da parte di oggetti tipo drone. Si tratta di un atto di aggressione che ha creato una reale minaccia alla sicurezza dei nostri cittadini”, ha scritto il comando operativo dell’esercito polacco in un messaggio su X. Il premier polacco Donald Tusk ha informato la Nato.
Successivamente il comando operativo dell’esercito ha informato che “le operazioni delle forze aeree polacche e alleate che hanno comportato violazioni dello spazio aereo polacco sono terminate. Sono in corso sforzi per localizzare e localizzare i potenziali siti di schianto degli oggetti che hanno violato lo spazio aereo polacco”. L’operazione polacca ha richiesto la chiusura di 4 aeroporti, tra cui lo Chopin di Varsavia, poi riaperti.
-foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

