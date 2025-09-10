Comune di Alessandria: da oggi il regolare trasporto scolastico gestito da Bus Company

Bus Company si è aggiudicata la gara per la gestione del trasporto scolastico nel Comune di Alessandria per l’anno scolastico 2025/2026. L’affidamento, formalizzato in data 3 settembre 2025, rappresenta un passaggio significativo per la comunità scolastica cittadina e conferma l’impegno dell’azienda nel garantire un servizio sicuro, puntuale e affidabile a studenti e famiglie.

Per assicurare la partenza regolare del servizio fin dal primo giorno di scuola, Bus Company ha predisposto un’organizzazione in continuità con l’anno scolastico 2024/2025: i percorsi e le modalità di trasporto rimarranno invariati, così da garantire serenità a famiglie e istituti in una fase di transizione.

LE PAROLE – In proposito il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante ha dichiarato: “Siamo soddisfatti dell’affidamento a Bus Company, che ci consente di garantire l’avvio del servizio fin dal 1° giorno del nuovo anno scolastico. Auguro buon lavoro a tutti gli operatori dell’azienda impegnati nella gestione del trasporto locale e un buon inizio di anno scolastico agli alunni della nostra città”.

Così Enrico Galleano, amministratore delegato di Bus Company: Da parte nostra impegno massimo per garantire continuità al servizio. Grazie alla capillarità della nostra azienda, utilizzeremo tutte le risorse disponibili per assicurare un servizio fondamentale per le famiglie e per i nostri giovani studenti”.

Bus Company ha attivato un indirizzo e-mail dedicato, [email protected] , insieme al numero di telefono 0175-478831.