Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Comune di Alessandria: da oggi il regolare trasporto scolastico gestito da Bus Company

DiRaimondo Bovone

Set 10, 2025 , , , ,

Bus Company si è aggiudicata la gara per la gestione del trasporto scolastico nel Comune di Alessandria per l’anno scolastico 2025/2026. L’affidamento, formalizzato in data 3 settembre 2025, rappresenta un passaggio significativo per la comunità scolastica cittadina e conferma l’impegno dell’azienda nel garantire un servizio sicuro, puntuale e affidabile a studenti e famiglie.
Per assicurare la partenza regolare del servizio fin dal primo giorno di scuola, Bus Company ha predisposto un’organizzazione in continuità con l’anno scolastico 2024/2025: i percorsi e le modalità di trasporto rimarranno invariati, così da garantire serenità a famiglie e istituti in una fase di transizione.

LE PAROLE – In proposito il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante ha dichiarato: “Siamo soddisfatti dell’affidamento a Bus Company, che ci consente di garantire l’avvio del servizio fin dal 1° giorno del nuovo anno scolasticoAuguro buon lavoro a tutti gli operatori dell’azienda impegnati nella gestione del trasporto locale e un buon inizio di anno scolastico agli alunni della nostra città”.
Così Enrico Galleano, amministratore delegato di Bus Company: Da parte nostra impegno massimo per garantire continuità al servizio. Grazie alla capillarità della nostra azienda, utilizzeremo tutte le risorse disponibili per assicurare un servizio fondamentale per le famiglie e per i nostri giovani studenti”.

Bus Company ha attivato un indirizzo e-mail dedicato, [email protected], insieme al numero di telefono 0175-478831.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 10 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 9, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Ue, Procaccini “Il Green Deal è un dazio autoimposto, va rimosso”

Set 9, 2025
IN EVIDENZA

Un treno Regionale con livrea dedicata a X Factor

Set 9, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Comune di Alessandria: da oggi il regolare trasporto scolastico gestito da Bus Company

Set 10, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Francia, Macron nomina Lecornu primo ministro

Set 9, 2025
TOP NEWS

L’Under 21 non sbaglia, Macedonia del Nord piegata 1-0

Set 9, 2025
TOP NEWS

Ponte sullo stretto, Salvini incontra il sindaco di Messina

Set 9, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x