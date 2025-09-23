Attualità Alessandrina Economia Salute & Scienza

Regione Piemonte: il nuovo ospedale di Alessandria inserito nella programmazione INAIL

DiRaimondo Bovone

Set 23, 2025 , , , , , ,
Tipico ingresso di un nuovo ospedale

La Direzione regionale dell’Assessorato alla Sanità, a seguito del parere ricevuto da Agenas, ha comunicato all’Azienda Ospedaliero-Universitaria l’archiviazione della proposta di partenariato pubblico privato per la costruzione del nuovo ospedale di Alessandria. Ora si potrà proseguire con l’iter per la realizzazione della nuova struttura. Il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Federico Riboldi spiegano l’iter: «Il nuovo Ospedale di Alessandria è inserito a pieno titolo nella programmazione INAIL e sono disponibili i 410 milioni di euro necessari per la sua realizzazione. Pertanto, entro il mese di gennaio 2026 potrà essere bandita la gara per la progettazione che dovrebbe portare alla definizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro il 31 dicembre 2026. L’inserimento nell’ambito della progettazione INAIL consente di raggiungere gli obiettivi di efficienza, economicità e corretta allocazione delle risorse pubbliche che sono alla base delle scelte dell’assessorato».

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Regione Piemonte investe 3.5 milioni di euro per 1.000 ettari di pioppeti su terreni agricoli

Set 23, 2025 Raimondo Bovone
Economia Video

Banche: crescono gli investimenti in sicurezza e calano le rapine

Set 22, 2025
Economia Viaggiando Video

Trasporto marittimo, mancano navi sulla rotta Estremo Oriente-Europa

Set 22, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Cronaca Video

Caltanissetta: 5 arresti per concorso in tentato omicidio

Set 23, 2025
Attualità Cronaca Video

Reggio Calabria-, maxi-operazione contro la ‘ndrangheta, 26 arresti

Set 23, 2025
Attualità Alessandrina Economia Salute & Scienza

Regione Piemonte: il nuovo ospedale di Alessandria inserito nella programmazione INAIL

Set 23, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Regione Piemonte investe 3.5 milioni di euro per 1.000 ettari di pioppeti su terreni agricoli

Set 23, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x