Regione Piemonte: il nuovo ospedale di Alessandria inserito nella programmazione INAIL

La Direzione regionale dell’Assessorato alla Sanità, a seguito del parere ricevuto da Agenas, ha comunicato all’Azienda Ospedaliero-Universitaria l’archiviazione della proposta di partenariato pubblico privato per la costruzione del nuovo ospedale di Alessandria. Ora si potrà proseguire con l’iter per la realizzazione della nuova struttura. Il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Federico Riboldi spiegano l’iter: «Il nuovo Ospedale di Alessandria è inserito a pieno titolo nella programmazione INAIL e sono disponibili i 410 milioni di euro necessari per la sua realizzazione. Pertanto, entro il mese di gennaio 2026 potrà essere bandita la gara per la progettazione che dovrebbe portare alla definizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro il 31 dicembre 2026. L’inserimento nell’ambito della progettazione INAIL consente di raggiungere gli obiettivi di efficienza, economicità e corretta allocazione delle risorse pubbliche che sono alla base delle scelte dell’assessorato».

