Regione Piemonte investe 3.5 milioni di euro per 1.000 ettari di pioppeti su terreni agricoli

Raimondo Bovone

Set 23, 2025

Il Piemonte conferma il suo impegno per lo sviluppo della pioppicoltura, delle tartuficoltura e della forestazione per la tutela del paesaggio rurale. La Giunta regionale ha destinato 3,5 milioni di euro per la realizzazione di nuovi impianti di pioppeti, arboricoltura da legno, boschi naturali-formi e sistemi agroforestali su terreni agricoli, nell’ambito dell’Intervento SRD05 del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027. L’iniziativa fa parte dell’Intesa interregionale per lo sviluppo della filiera del pioppo, firmata da Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, per rilanciare la pioppicoltura.

La coltivazione del pioppo, secondo i censimenti effettuati, occupa nella Pianura padano-veneta una superficie di circa 40.000 ettari (circa 12.000 in Piemonte), meno di 1/3 rispetto al 1970. Gli obiettivi sono incrementare l’assorbimento e lo stoccaggio di carbonio atmosferico nel suolo e nella biomassa legnosa; conservare la biodiversità e gli habitat forestali; fornire prodotti legnosi e non legnosi; fornire servizi eco-sistemici; diversificare il reddito agricolo. I bandi saranno aperti in autunno sulla Piattaforma Bandi della Regione Piemonte. La dotazione complessiva sarà di 3.557.080,06 euro, così suddivisi: 55% destinato alla filiera del pioppo, 20% per gli impianti di specie tartufigene, 10% agli alberi da legno a ciclo medio-lungo, 10% ai sistemi agroforestali e 5% ai boschi permanenti.

LE PAROLE – Così l’assessore alle Foreste, Marco Gallo: «La pioppicoltura rappresenta un’eccellenza produttiva del Piemonte e un esempio virtuoso di come l’arboricoltura coniughi sostenibilità ambientale e sviluppo economico. Ogni ettaro realizzato è un investimento sul futuro: alimenta una filiera industriale d’eccellenza, contribuisce alla capacità di assorbire CO₂ e migliora la sostenibilità ambientale».

