Agenzia delle Entrate: un concorso per assumere 3.000 funzionari

TORINO (ITALPRESS) – “Siamo a un ottimo punto, abbiamo bandito recentemente un altro concorso con quasi 3.000 funzionari da assumere, stiamo anche incrementando la formazione, il fatto di poter assumere nuovi colleghi sicuramente ci facilita nel raggiungimento dei nostri obiettivi”. Così il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, a margine di un convegno all’Unione Industriali di Torino, rispondendo a una domanda sull’assunzione di nuovo personale. Rispetto ai vantaggi dell’adempimento collaborativo per le imprese, Carbone ha detto: “La sua finalità è creare un collegamento diretto fra Agenzia delle Entrate e imprese. È importante perché semplifica la vita agli imprenditori, che si potranno dedicare esclusivamente al loro core business, e semplifica anche la vita all’Agenzia delle Entrate che conosce nei particolari la gestione del rischio fiscale. Al di là degli effetti premiali, della riduzione delle sanzioni e dei termini di accertamenti, il vero vantaggio è l’aspetto reputazionale. Dire di avere questo collegamento diretto, questa trasparenza nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate sicuramente facilita le imprese nei rapporti verso l’esterno e verso i loro clienti, ma anche verso i loro fornitori”.

