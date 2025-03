Raccolta RAEE: in Piemonte riciclate 83 tonnellate di lampadine nel 2024

Come ogni anno, il consorzio Ecolamp ha pubblicato i numeri di raccolta in Italia relativi al 2024: sono 3.156 le tonnellate di Rifiuti Elettrici ed Elettronici (RAEE) raccolte e smaltite dal consorzio durante l’anno, di cui il 44% appartiene alla categoria delle sorgenti luminose esauste (R5) e il 56% è rappresentato da piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, apparecchi di illuminazione e pannelli fotovoltaici giunti a fine vita (R4). I numeri, segnano un generale aumento rispetto all’esercizio 2023 sia a livello nazionale che regionale.

Per quanto riguarda le sorgenti luminose, storico raggruppamento gestito dal consorzio, nel 2024 il Piemonte ne ha avviate a riciclo 83 tonnellate, 7^ regione italiana per lampadine raccolte, perdendo 1 posizione rispetto al 2023, con una flessione del 15,3%.

In particolare, la provincia di Torino ha confermato il primato con 39 tonnellate, seguita da Cuneo (14 t), Novara (10 t), Alessandria (6 t), Vercelli (5 t), Asti (4 t), Verbania (3 t) e Biella (2 t).

