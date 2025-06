Regione: firmata l’intesa operativa con INAIL per realizzare 7 nuovi ospedali in Piemonte

Siglata settimana scorsa a Roma l’intesa operativa tra la Regione e l’INAIL per realizzare 7 nuovi ospedali in Piemonte, per un valore complessivo di oltre 2 miliardi di euro. L’intesa comprende gli ospedali di Torino nord, Cambiano, Ivrea, Vercelli, Savigliano, Cuneo e Alessandria.

L’OSPEDALE DI ALESSANDRIA – Nel mese di novembre 2024 sono stati stanziati da Regione Piemonte i 20 milioni di euro per la progettazione ed è in corso di definizione il parere su una proposta di PPP (partenariato pubblico-privato) pervenuta all’Azienda. Entro l’estate saranno ultimate le valutazioni che individueranno la soluzione più vantaggiosa per la Regione.

LE PAROLE – Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: «Siamo la prima Regione in Italia a sottoscrivere l’intesa. Il piano di edilizia sanitaria regionale ammonta a 4,5 miliardi e include 1 un miliardo di fondi statali, 445 milioni di fondi PNRR, 192 milioni di risorse regionali, 112 milioni di fondi europei, 15,5 milioni delle aziende sanitarie e 702 milioni di fondi privati. Dopo decenni di edilizia sanitaria ferma, oggi siamo alla svolta, con progetti in corso e finanziati, e opere pronte a partire».

Così l’assessore alla Sanità Federico Riboldi: «Il Piemonte, nell’arco di pochi anni, avrà nuovi ospedali moderni, tecnologicamente avanzati, che consentiranno di curare meglio i nostri concittadini e rappresenteranno un forte elemento di attrazione per i pazienti di altre regioni» .