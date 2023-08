Quinta settimana di protesta per il prezzo del grano Cia e Confagricoltura: ancora stop alla Borsa Merci

Anche ieri mattina non è stato rilevato il prezzo alla Borsa Merci della Camera di Commercio di Alessandria e Asti, per l’assenza di parte agricola alla seduta. Ora ci sarà la pausa estiva e le sedute riprenderanno venerdì 1° settembre.

È la quinta settimana di stop a causa della protesta sindacale avviata da Cia e Confagricoltura Alessandria in relazione al prezzo dei cereali (frumento tenero biscottiero) considerato troppo basso. Il prezzo corrisposto agli agricoltori nello scorso mese di ottobre 2022 era di 35 €/q, sceso a 20 €/q quando è partita la protesta. Vale poco l’aumento di circa 2 €/q verificato negli scorsi giorni a Milano: la quotazione è ancora ben al di sotto della soglia remunerativa per i produttori.

Cia e Confagricoltura precisano che non si tratta di una presa di posizione nei confronti della parte commerciale alessandrina, ma di una azione sindacale doverosa verso gli agricoltori rappresentati: le due Organizzazioni ritengono che non si possa accettare la rilevazione di un prezzo così basso, che porta ad un risultato economico negativo per chi produce.

La protesta si muove a più livelli: nelle scorse settimane i rappresentanti delle Organizzazioni si sono recati a Roma per incontrare il ministro Francesco Lollobrigida e i responsabili nazionali per spiegare la situazione del mercato.