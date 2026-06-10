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Produzione industriale: crescita ad aprile

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Giu 10, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Ad aprile 2026 l’Istat stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,5% rispetto a marzo. Nella media del periodo febbraio-aprile si registra una crescita del livello della produzione dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti. Al netto degli effetti di calendario, ad aprile 2026 l’indice generale aumenta su base annua dell’1,3%. Si tratta del terzo mese consecutivo con un aumento congiunturale della produzione industriale, trainato dalla dinamica positiva dei beni intermedi e di quelli strumentali. Su base annua, i settori che registrano gli incrementi più elevati sono la fabbricazione di mezzi di trasporto e la produzione di prodotti farmaceutici. Le flessioni più ampie si rilevano nelle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori e nelle altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchinari ed apparecchiature.
sat/azn

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