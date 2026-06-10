In Italia cala il traffico ferroviario merci





ROMA (ITALPRESS) – In Italia continua la fase di contrazione del traffico ferroviario merci. Nel 2025 i volumi si attestano a 49,4 milioni di treni-chilometri , in calo del 3,5% rispetto ai 51,2 milioni del 2024. Il calo si inserisce in una dinamica più ampia che, dopo il picco registrato nel 2021 ha evidenziato una riduzione complessiva del 7,8% nel periodo 2022-2025. E’ quanto emerge dal rapporto annuale di Fermerci, Più stabile appare invece l’andamento delle tonnellate-chilometri, che nel 2025 si attestano a circa 22,6 miliardi, con una flessione più contenuta rispetto agli anni precedenti. Questo andamento divergente segnala un miglioramento dell’efficienza del sistema, ma secondo Fermerci non è sufficiente a compensare la riduzione complessiva dei volumi trasportati. Il quadro complessivo evidenzia inoltre come il trasporto ferroviario continui a occupare una quota marginale rispetto alla modalità stradale, che mantiene una posizione nettamente dominante in termini di volumi. Per l’associazione di categoria, a incidere su queste dinamiche sono fattori ormai strutturali: la presenza di gap infrastrutturali, la limitata interoperabilità della rete rispetto agli standard europei e l’impatto crescente dei cantieri, che generano interruzioni, rallentamenti e riduzioni di capacità.

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