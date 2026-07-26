Musica: torna BeaMakk con il singolo “C’è un po’ di odio per te”, uscito venerdì 17 luglio

“C’è un po’ di odio per te” è il nuovo singolo di BeaMakk, brano intenso che racconta la rabbia e il senso di inadeguatezza che nascono quando, all’interno di una relazione, si ha la sensazione di non essere mai abbastanza. Il brano è pubblicato dall’etichetta Lungomare S.r.l. e distribuito da Pirames International, società leader nella distribuzione digitale di musica indipendente che collabora con i principali store e piattaforme streaming in Italia e all’estero.

Il brano è stato scritto da BeaMakk insieme ai producer Massimo Calabrese e Marco Lecci. L’arrangiamento è firmato da Valerio Calisse presso lo Studio Blu di Roma, mentre editing e mixing sono stati curati da Marco Lecci al Forward Studio di Roma.

La canzone affronta il tema della violenza psicologica e delle dinamiche di un amore tossico, trasformando il dolore in un percorso di consapevolezza e rinascita. È un racconto fatto di rabbia, sofferenza, rancore e desiderio di riscatto, ma soprattutto di liberazione: un invito a trovare la forza di uscire da relazioni che feriscono e a ricominciare.

Con “C’è un po’ di odio per te”, disponibile sulle principali piattaforme digitali dal 17 luglio, BeaMakk prosegue il proprio percorso artistico con un brano che unisce intensità emotiva e forza narrativa, confermando la volontà di raccontare, attraverso la musica, le sfumature più autentiche delle relazioni e della crescita personale.

I canali ufficiali di BeaMakk: INSTAGRAM: bea.makk – TikTok: beatrice.macconi – YouTube: youtube.com/beatrice.macconi