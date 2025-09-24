Giovedì 25 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Michael Douglas (1944), Usa, attore.

‘ Wall Street’ (’87, Oscar)

e ‘Attrazione fatale’ (’87), recitò anche ‘La guerra dei Roses’ (’89), ‘Basic Instinct’ (’92), ‘Un giorno di ordinaria follia’ (’93), ‘Traffic’ (’00), vincendo 4 Golden Globe e 1 David. Ma c’è anche l’Oscar ’75 per la produzione di ‘Qualcuno volò sul nido del cuculo’ e l’Oscar ’88 di miglior attore in ‘Wall street’.