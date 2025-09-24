Giovedì 25 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
Non si perde quando si è sconfitti, ma quando ci si arrende. (Luigi Augusto Belli)
Santi del giorno
Sante Aurelia e Neomisia (Martiri), San Cleofa (Discepolo di Gesù).
Accadde oggi
- 1976 nacquero gli U2. Il giovane batterista Larry Mullen affisse un volantino a scuola e risposero in 4: Paul David Hewson (per gli amici Bono Vox, come un negozio di apparecchi acustici), Adam Clayton, Dave Evans (The Edge, ‘lo spigolo’ per il carattere) e Dick Evans. Il nome era ‘Feedback’. Nel ’78 uscì Dick e la band diventò ‘U2’, come l’aereo spia USA abbattuto in URSS, ma anche per i doppi significati della pronuncia: ‘you too’, anche tu, e ‘you two’, voi due. Il nome fu suggerito da Robert Smith, chitarrista dei ‘Cure’ .
Nati famosi
- Sandro Pertini (1896-1990), Italia, politico. Ligure di Sangiovanni di Stella (SV), Alessandro Giuseppe Antonio Pertini resta il ‘presidente più amato di sempre’. Socialista, medaglia d’oro al valor militare della Resistenza, fondò con Nenni il PSIUP, fu presidente della Camera (’68-’76) e VII Presidente della Repubblica (’78-’85).
- Michael Douglas (1944), Usa, attore. Nacque a New Brunswick (New Jersey), figlio d’arte del celebre Kirk. Famoso per ‘All’inseguimento della pietra verde’ (’84), ‘Il gioiello del Nilo’ (’85), ‘Wall Street’ (’87, Oscar) e ‘Attrazione fatale’ (’87), recitò anche ‘La guerra dei Roses’ (’89), ‘Basic Instinct’ (’92), ‘Un giorno di ordinaria follia’ (’93), ‘Traffic’ (’00), vincendo 4 Golden Globe e 1 David. Ma c’è anche l’Oscar ’75 per la produzione di ‘Qualcuno volò sul nido del cuculo’ e l’Oscar ’88 di miglior attore in ‘Wall street’. Ha 3 figli: Cameron (’78, da Diandra Luker) e 2 dalla Zeta-Jones, 25 anni più giovane.
- Maurilio De Zolt (1950), Italia, ex-sciatore di fondo. Nato a San Pietro di Cadore (BL), detto ‘grillo’ per il fisico minuto, vinse 1 Oro e 2 Argenti Olimpici, 1 Oro, 3 Argenti, 2 Bronzi Mondiali, 19 Campionati Italiani e 4 ‘Marcialonga’. Ritirato nel ’94, fu uno degli ultimi tedofori a Torino ’06.
- Zucchero (1955), Italia, cantante e musicista. Nato a Roncocesi (RE), Adelmo Fornaciari fu chiamato ‘Zucchero’ dalla maestra e lui tenne il soprannome. Lanciò ‘Donne’, ‘Senza una donna’, ‘Miserere’, ‘Come il sole all’improvviso’, ‘Diamante’, ‘Partigiano reggiano’. Album pubblicati 30, premi vinti 62, dischi venduti 66 milioni, matrimoni 2, figli 3: Alice (’81) e Irene (’83) da Angela Figlié, Adelmo Blue (’99) da Francesca Mozer.
- Karl-Heinz Rummenigge (1955), Germania, ex-calciatore e dirigente. Nato a Lippstadt, fu Pallone d’oro ’80 e ’81. Attaccante di Bayern, Inter, Servette (593-293) vinse 2 scudetti, 2 Coppe tedesche, 2 Coppe Campioni e Intercontinentale (Bayern), mentre in Nazionale (95-45) vinse Oro Europeo ’80 e 2 Argenti Mondiali (’82 e ’86).
- Scottie Pippen (1965), Usa, ex-cestista. Nato ad Hamburg (Arkansas), alto 203 cm, giocò in NBA (’87-’04) con Chicago Bulls, Houston Rockets e Portland Trail Blazers. Vinse 6 titoli NBA con i Bulls di Michael Jordan, mentre con il ‘Dream Team’ USA conquistò 2 Ori Olimpici (’92, ’96).
- Will Smith (1968), Usa, attore. Nato a Filadelfia (Pennsylvania), Willard Carrol Smith jr. è tra gli attori più amati dai giovani. Iniziò col rap, poi scoprì la recitazione. Popolarissimo in TV, al cinema recitò ‘Independence Day’ (’96), ‘Men in Black’ (’97), ‘Nemico pubblico’ (’98), ‘Io sono leggenda’ (’07). Le sue doti migliori con ‘Alì’ (’01) e ‘La ricerca della felicità’ (’06).
- Catherine Zeta-Jones (1969), Galles, attrice. Nata a Swansea, iniziò da ballerina, poi approdò al cinema. Il successo arrivò con ‘La maschera di Zorro’ (’98) e ‘Entrapment’ (’99), in cui mostrò il suo grande sex appeal. Nel ’03, con ‘Chicago’, vinse l’Oscar. E’ sposata con Michael Douglas, 25 anni più vecchio, cui ha dato 2 figli: Dylan Michael (’00) e Carys Zeta (’03).