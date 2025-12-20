Economia IN EVIDENZA

Piemonte, 12 milioni di euro per le micro, piccole e medie imprese commerciali

È aperto sul portale di Finpiemonte lo sportello online dove le imprese interessate possono presentare le domande per accedere al sostegno a fondo perduto e ai collegati finanziamenti agevolati a tasso zero messi a disposizione dal Fondo Unico regionale per il commercio. Si tratta di 12 milioni di euro, messi a disposizione dall’Assessore al Commercio della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, a favore delle micro, piccole e medie imprese commerciali, per sostenere l’innovazione e lo sviluppo.

Il Fondo copre il 100% dell’importo di ogni progetto, per il 70% con risorse della Regione e per il 30% con risorse dell’intermediario bancario. La modalità di valutazione delle domande è in ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Sono ammessi progetti fra 25.000 e 500.000 euro (micro imprese), 25.000-1 milione (piccole), 250.000-1,5 milioni (medie).
Tra le spese finanziabili rientrano: macchinari, attrezzature, hardware e software; arredi, beni strumentali e opere edili; automezzi per il trasporto di merci; acquisto di brevetti, marchi e certificazioni; servizi di consulenza, formazione, marketing, e-commerce; partecipazione a fiere; scorte e spese generali entro i limiti previsti dal bando. 

L’assessore Paolo Bongioanni

LE PAROLE – L’assessore Paolo Bongioanni spiega: «Ho voluto un perimetro ampio di interventi per accrescere la solidità, la capacità di innovazione e di presenza sul mercato del nostro sistema-commercio, lavorando in parallelo al bando da 7,2 milioni di euro per i progetti strategici dei Distretti del commercio».

