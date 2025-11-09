“Alessandria Barocca e non solo…”: è disponibile il doppio CD de L’Archicembalo

Dopo anni di lavoro su Antonio Vivaldi, l’ensemble ha accolto con entusiasmo la proposta del fondatore della Brilliant Classics di dedicarsi alla registrazione di un doppio CD, interamente dedicato a Francesco Geminiani, compositore lucchese che si trasferì a Londra, dove importò la scuola violinistica italiana.

Il progetto ha richiesto un intenso lavoro di ricerca sui manoscritti originali e un approfondimento del contesto storico-musicale. La scelta è ricaduta sulla prima versione del 1732, a cui sono state aggiunte cadenze, abbellimenti e fioriture, secondo le prassi dell’epoca.

LE REGISTRAZIONI- Sono state realizzate nella storica chiesa di Sant’Antonio Abate, situata a Salabue di Ponzano Monferrato, un luogo ideale per la resa acustica e l’atmosfera solenne che ben si adatta alla musica di Geminiani.

L’ARCHICEMBALO – Formazione composta da Marcello Bianchi, Marco Pesce, Paola Nervi, Vittoria Panato (violini) – Elena Saccomandi (viola) – Claudio Merlo (violoncello) – Matteo Cicchitti (violone) – Daniela Demicheli (clavicembalo e Direttore Artistico dell’Ensemble).

