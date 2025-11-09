Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

“Alessandria Barocca e non solo…”: è disponibile il doppio CD de L’Archicembalo

DiRaimondo Bovone

Nov 9, 2025 , , , ,
L'Archicembalo.

Dopo anni di lavoro su Antonio Vivaldi, l’ensemble ha accolto con entusiasmo la proposta del fondatore della Brilliant Classics di dedicarsi alla registrazione di un doppio CD, interamente dedicato a Francesco Geminiani, compositore lucchese che si trasferì a Londra, dove importò la scuola violinistica italiana.
Il progetto ha richiesto un intenso lavoro di ricerca sui manoscritti originali e un approfondimento del contesto storico-musicale. La scelta è ricaduta sulla prima versione del 1732, a cui sono state aggiunte cadenze, abbellimenti e fioriture, secondo le prassi dell’epoca.

LE REGISTRAZIONI- Sono state realizzate nella storica chiesa di Sant’Antonio Abate, situata a Salabue di Ponzano Monferrato, un luogo ideale per la resa acustica e l’atmosfera solenne che ben si adatta alla musica di Geminiani.
L’ARCHICEMBALO – Formazione composta da Marcello Bianchi, Marco Pesce, Paola Nervi, Vittoria Panato (violini) – Elena Saccomandi (viola) – Claudio Merlo (violoncello) – Matteo Cicchitti (violone) – Daniela Demicheli (clavicembalo e Direttore Artistico dell’Ensemble).

I due CD sono disponibili su:
AMAZON MP3 – https://www.amazon.it/dp/B0FPMG44HD/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=28HRMUX60WW67&dib=eyJ2IjoiMSJ9.TX9uHJMsdEa1a4_oqtGivOGCsR5bjESVWZOuK7U1YEbuPTTsxJ3q_pPW17kdUI4Dhk3wDw2mw1Tqjs7cpR7hFps_5JLIi_LCI1WE9JmdijxdlotUBV80vL_TLkV8yOxk1uwjctXDNRoQjCcXKj2PolYAgLZrx2m8Y1Qk4EC4GydZqUHjtflMIRPaYjkzNQaP28SEkpMffIFOzLTNFx0qsE4Z7U7lvVT_S-PkXS93e_NFwxmJd5awwf4IRBNKCZEnHZAniFl14j5ORK4pb22Zzg.7GZqEzVOL06ZaGlO-vnHhhADLP15u_OMCm8U9_dh2fU&dib_tag=se&keywords=Geminiani+L%27Archicembalo&qid=1762337806&sprefix=geminiani+l%27archicembalo%2Caps%2C129&sr=8-1
AMAZON COFANETTO – https://www.amazon.it/gp/product/B0FP5SG7BL/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A11IL2PNWYJU7H&psc=1
JOSEYRECORDS COFANETTO – https://joseyrecords.com/products/larchicembalo-geminiani-concerti-grossi-op-2-3-cd
STRICTLY COFANETTO – https://shop.strictlydiscs.com/products/pre-order-larchicembalo-geminiani-concerti-grossi-op-2-3?srsltid=AfmBOop4xpKBKzIMwUfJfVd4BUOUH3AakC2IMTI3WfmNhQpjbQuiCyA6
JUNO COFANETTO – https://www.juno.co.uk/products/francesco-xaverio-geminiani-concerti-grossi-op-2-3-cd/1119155-01/
ASCOLTI ONLINE – https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kyfXhCVG6ydh6yvKJbNGnXKfxDyfWwwfU
SPOTIFY – https://open.spotify.com/intl-it/album/4tQsteKxFayA5zLC2GQSy2
APPLE MUSIC – https://music.apple.com/it/artist/larchicembalo/1086183362
DEEZER – https://www.deezer.com/en/album/815309201
ACQUISTO CD FISICO – https://www.prestomusic.com/classical/products/9825564–geminiani-concerti-grossi-op-2-3?srsltid=AfmBOoos4bWB8f5v2C46_nl9yLkMAarXjX84T6Tw2bq3WSDPC9sN6duS

L’Archicembalo

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

