Attualità Esteri IN EVIDENZA

Ucraina, Zelensky: “Attendiamo la reazione dell’America agli attacchi russi”

Di

Feb 4, 2026

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Attendiamo la reazione dell’America agli attacchi russi. La proposta degli Stati Uniti era di sospendere gli attacchi energetici durante le operazioni diplomatiche e le rigide condizioni meteorologiche invernali. Il Presidente degli Stati Uniti ha avanzato personalmente la richiesta. La Russia ha risposto con un numero record di missili balistici. Questo la dice lunga sulle promesse della Russia. Se la loro parola non dovesse essere mantenuta nemmeno ora, cosa ci si può aspettare in futuro? A Mosca sono incorreggibili, cercano di approfittare del freddo, perchè non possono sottomettere l’Ucraina con gli attacchi. La scommessa della Russia sulla guerra deve ricevere una risposta”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo l’ennesimo massiccio attacco russo nella notte.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg Sport – 5/2/2026

Feb 5, 2026
IN EVIDENZA

Annunziata “L’Europa è troppo esposta, deve investire sulla difesa”

Feb 5, 2026
IN EVIDENZA

Schifani a Siracusa per un sopralluogo dopo danni per il maltempo

Feb 5, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Tg Sport – 5/2/2026

Feb 5, 2026
IN EVIDENZA

Annunziata “L’Europa è troppo esposta, deve investire sulla difesa”

Feb 5, 2026
IN EVIDENZA

Schifani a Siracusa per un sopralluogo dopo danni per il maltempo

Feb 5, 2026
TOP NEWS

Nuova Mercedes-Benz Classe S, fino a quattro versioni per l’ammiraglia

Feb 5, 2026