Economia IN EVIDENZA Politica

Il ministro Pichetto-Fratin sul nucleare: “Neutralità tecnologica per decarbonizzare”

Di

Ott 29, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Sosteniamo l’approccio del gruppo dell’Alleanza sul Nucleare che si basa sul principio di neutralità tecnologica che permetta agli Stati membri di valorizzare il proprio mix energetico e di scegliere un percorso di decarbonizzazione che rifletta le specificità dei propri sistemi energetici nazionali”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo alla riunione dei Paesi che partecipano all’Alleanza sul nucleare, tenutasi a margine del Consiglio Energia in corso a Lussemburgo.

“Sono lieto di potervi comunicare – ha annunciato il ministro – che l’Italia lo scorso 15 ottobre è entrata in vigore la legge delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile; sono attualmente in fase di predisposizione i decreti legislativi attuativi, finalizzati a definire un quadro normativo organico per l’eventuale sviluppo dell’energia nucleare in Italia”.

Il ministro ha ribaditol’importanza dell’elettrificazione come asse portante della decarbonizzazione” ricordando al contempo “il contributo di idrogeno, gas rinnovabili, biocarburanti, cattura e stoccaggio del carbonio, tutti settori in cui l’Italia sta sperimentando ed investendo”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Fondazione CRAL: Cittadella-Heritage&Future nuovo partner per ‘Le vie del territorio’

Ott 29, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 29 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 28, 2026 Raimondo Bovone
Economia Esteri Salute

Cina: Hong Kong sospende import di pollame e uova da 2 aree in Danimarca e Usa

Ott 28, 2026

Ti sei perso...

Economia IN EVIDENZA Politica

Il ministro Pichetto-Fratin sul nucleare: “Neutralità tecnologica per decarbonizzare”

Ott 29, 2026
Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

Acqui Terme: inaugurata la nuova sede della Confraternita di Misericordia

Ott 29, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Sport

Volley Femminile B1: Alessandria verso la trasferta di Bellusco. Pullman gratis per i tifosi

Ott 29, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca TOP NEWS

Ragusa: ragazza albanese in comunità per propaganda e terrorismo

Ott 29, 2026