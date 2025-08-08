Attualità Giovani IN EVIDENZA

Premi di Laurea: disposto il pagamento per 1.353 studenti in Piemonte

L’Ente EDISU Piemonte ha disposto il pagamento del premio di laurea sul conto corrente indicato dagli studenti aventi diritto. Le somme, pari complessivamente a 2.459.738,50 euro, sono state accreditate a 1.353 studenti, secondo le tempistiche previste dai rispettivi istituti di credito.

LE PAROLE – Così Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte e assessore al Diritto allo Studio Universitario: «Questa misura è un segnale concreto di attenzione verso i nostri giovani: investire su di loro significa investire sul futuro della nostra Nazione. Continueremo a garantire servizi di qualità, opportunità e supporto, perché il riconoscimento del merito è qualcosa che va oltre al diritto allo studio».
Soddisfatta anche Roberta Piano, presidente di EDISU Piemonte: «Con questo pagamento riconosciamo il valore di 1.353 studenti, incentivando i nostri laureati a proseguire nel proprio percorso di crescita personale e professionale. EDISU continuerà a lavorare ogni giorno per offrire strumenti e servizi sempre più efficaci, puntando sulla meritocrazia».

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

