È tutto pronto al ‘Gem’ di Valenza per l’open day previsto giovedì 14 settembre, dalle 9,45 alle 12, nella sede di via Carducci, dove lo staff della scuola sarà a disposizione di studenti e famiglie per illustrare loro l’offerta formativa e mostrare le aule dove si svolgono le lezioni teoriche e la progettazione Cad.

A novembre è infatti in partenza il nuovo corso biennale 2023-2025 “Tecnico di alta gioielleria”, che quest’anno prevede il raddoppio con 2 classi, scelta maturata a seguito del forte interesse che il corso sta suscitando tra i potenziali studenti, con un numero di iscritti che dopo la pausa estiva è stato in costante crescita.

Sono numerosi i neodiplomati di tutto il territorio regionale, ma anche di Lombardia, Veneto, Italia centrale e Mezzogiorno, che non hanno ancora effettuato la propria scelta dopo aver superato la maturità, e che hanno contattato il Gem per concordare una visita in sede, conoscere i docenti e prendere visione del percorso di studi.

Il programma sarà comune per il 1° anno, mentre sono 2 gli indirizzi per il 2°, Gemmologia e Oreficeria.

Il Gem intende formare figure altamente qualificate per la gestione dei processi di produzione e di sviluppo del prodotto nel settore orafo e della gioielleria. A conclusione del percorso biennale gratuito (perché sostenuto dalla regione Piemonte) gli studenti conseguiranno il diploma di V° livello del Quadro Europeo delle Certificazioni (EQF).

Info

Telefono: 0131-1828610

Sito: www.itsgem.it