Oggi apre il Bando da 5.5 milioni di euro a sostegno delle aziende agricole piemontesi per l’irrigazione

L’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte ha attivato il bando regionale dello sviluppo rurale 2023-2027 a sostegno delle aziende agricole per investimenti mirati ad un uso efficiente e sostenibile delle risorse irrigue.

Il bando

Per l’anno 2023 ha una dotazione finanziaria complessiva di 5,5 milioni di euro e prevede le seguenti tipologie di investimenti: miglioramento, rinnovo e ripristino di impianti irrigui aziendali che comportino un risparmio nell’utilizzo di risorse idriche; investimenti che promuovano lo stoccaggio di acque stagionali o il riuso di affinate, anche nell’ottica di garantire l’irrigazione di soccorso in periodi di scarsa disponibilità.

Apre l’11 maggio 2023 e scade il 31 ottobre 2023. È pubblicato sul sito della Regione Piemonte al link:

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/bando-intervento-srd02-investimenti-produttivi-agricoli-ambiente-clima-benessere-animale-azione-c,

Come funziona

Il sostegno viene erogato in percentuale sulle spese ammesse e sostenute, sotto forma di contributo in conto capitale: 65% per la realizzazione degli stoccaggi di acqua, ivi comprese le opere di adduzione e distribuzione, e 80% se l’intervento comporta un miglioramento di un impianto di irrigazione esistente.

Si tratta di una prima azione considerando che nel suo complesso il Complemento di sviluppo rurale del Piemonte destina almeno

55 milioni di euro in 5 anni per l’irriguo. Per facilitare i potenziali beneficiari a partecipare al bando, l’Assessorato all’Agricoltura organizzerà nelle prossime settimane un webinar per illustrare nel dettaglio i contenuti del bando stesso.