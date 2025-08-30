Attualità Alessandrina Economia Video

Nocciole: il problema dei cinghiali influisce sulla raccolta e sul prezzo

DiRaimondo Bovone

Ago 30, 2025 , , , , , , ,

VIDEO – (14) Nocciole: battuto il primo prezzo 2025 – YouTube

Lunedì scorso a Castagnole Lanze è stata rilevata una forbice di 470-520 euro/quintale: base buona in una situazione complessa. C’era anche CIA Alessandria-Asti, rappresentata dalla presidente Daniela Ferrando (video). Il valore viene ritenuto abbastanza soddisfacente dai produttori, ma non appaga pienamente le aspettative in relazione alla raccolta in corso, particolarmente difficile, soprattutto per il problema della fauna selvatica: i cinghiali, sempre più numerosi e incontrollati, per sfamare i loro piccoli piegano e spezzano i rami delle piante, causando danni irreparabili agli impianti, che resteranno improduttivi anche per gli anni seguenti. CIA torna quindi a chiedere con forza un piano di abbattimenti mirato, nella tutela dell’agricoltura del territorio.

I cinghiali sono troppi e causano gravi danni in campagna

