‘Saturday Drive Night’: domani in piazzetta per una guida consapevole e sicura

Ago 30, 2025 , , , ,

I giovani volontari della Croce Rossa Italiana, Comitato di Alessandria, in collaborazione con il Sindacato Nazionale Agenti (SNA) Sezione di Alessandria, promuovono e organizzano un’iniziativa all’insegna della sicurezza stradale intitolata “Saturday Drive Night”, che avrà luogo in piazzetta della Lega nel corso della serata di domenica 31 agosto, in concomitanza con il “Capodanno Alessandrino”

Si tratta di un progetto per sensibilizzare i giovani sull’importanza di una guida responsabile, perché purtroppo gli incidenti stradali rappresentano oggi una delle principali cause di morte tra i giovani e occorre tener presente che 1 incidente su 10 è legato all’alcool e il 3% è correlato all’uso di droghe. Saturday Drive Night offre ai giovani strumenti e consapevolezza per fare scelte più sicure.

Quanti vorranno partecipare all’esperienza potranno accedere a stand informativi e potranno cimentarsi con test, quiz e attività interattive; inoltre, saranno distribuiti gratuitamente kit monouso per effettuare alcooltest, per misurare in modo semplice e immediato eventuali valori superiori al limite consentito.
Vi saranno anche giochi pratici, utili per confrontare i riflessi all’inizio e alla fine della serata, quindi verrà chiesto di compilare questionari anonimi sul comportamento corretto da tenere al volante. Saturday Drive Night, una risposta concreta per prevenire incidenti stradali e promuovere la sicurezza attraverso la condivisione, l’informazione e la partecipazione attiva dei giovani.

Il patrimonio verticale delle Alpi: dalla Regione 1.1 milioni € per i terrazzamenti storici

Ago 30, 2025 Raimondo Bovone
Sabato 30 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 29, 2025 Raimondo Bovone
La premier Meloni: “Disgustata dai siti sessisti, la tutela della privacy è decisiva”

Ago 29, 2025
Il patrimonio verticale delle Alpi: dalla Regione 1.1 milioni € per i terrazzamenti storici

Ago 30, 2025 Raimondo Bovone
Serie A: Cremonese regina per una notte, il Sassuolo cede 3-2

Ago 30, 2025
Sabato 30 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 29, 2025 Raimondo Bovone
