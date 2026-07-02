Economia Video

Nel 2025 il Mezzogiorno ha trainato la crescita

Di

Lug 2, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Il Mezzogiorno traina la crescita economica e occupazionale del Paese. È quanto emerge dalle stime preliminari dell’Istat sul Pil e sull’occupazione territoriale nel 2025, che evidenziano una dinamica leggermente più favorevole per il Sud rispetto alle altre aree italiane. Secondo i dati, il Prodotto interno lordo nel Mezzogiorno è cresciuto dello 0,6% in termini reali, superando il +0,5% registrato nel Nord-Ovest, nel Nord-Est e nel Centro, in linea co n la crescita media nazionale. Un risultato che conferma una sostanziale omogeneità della ripresa economica, ma con una performance più brillante delle regioni meridionali. Ancora più significativo il dato sull’occupazione. A fronte di un incremento nazionale dell’1,1%, il Mezzogiorno registra un aumento degli occupati pari all’1,5%, il più elevato tra le macroaree del Paese. La crescita risulta più contenuta nel Nord-Ovest e nel Nord-Est.

gsl

Di

Articoli correlati

Cultura & Eventi Video

Messina, presentato il Mira. Il ministro Giuli: “Farà crescere le relazioni col Mediterraneo”

Lug 2, 2026
Costume & Società IN EVIDENZA Video

Milano: folla e applausi al funerale dell’agente di Polizia Locale Imprezzabile

Lug 2, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Ucraina: l’UE stanziati i primi 3,9 miliardi di euro per acquistare droni

Lug 2, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Polonara “Mi piacerebbe fare l’allenatore, ma devo capire se fa per me”

Lug 2, 2026
IN EVIDENZA

Perini “I valori sono più importanti delle medaglie vinte, restano anche dopo”

Lug 2, 2026
IN EVIDENZA

Rossi “Sport miglior metodo educativo, premio Fair Play è un’ulteriore spinta”

Lug 2, 2026
IN EVIDENZA

Buonfiglio “Anno intenso e gratificante, l’impegno per il fair play è una sfida”

Lug 2, 2026