Messina, presentato il Mira. Il ministro Giuli: “Farà crescere le relazioni col Mediterraneo”

MESSINA (ITALPRESS) – È stato presentato oggi a Messina il MIRA – Mediterranean Institute for Research and Arts (Istituto Mediterraneo per la Ricerca e le Arti), nuovo polo culturale dedicato alla ricerca, alla formazione e alla produzione artistica contemporanea nel Mediterraneo. Alla conferenza stampa ha preso parte il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha definito il MIRA “un progetto di crescita e sviluppo delle relazioni internazionali, in particolare con l’Africa e il Mediterraneo allargato”.Secondo il ministro, il MIRA punta a ridefinire il paradigma museale come un sistema culturale dinamico, fondato sul dialogo e sulle relazioni tra i popoli.(ITALPRESS)

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