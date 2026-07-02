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Messina, presentato il Mira. Il ministro Giuli: “Farà crescere le relazioni col Mediterraneo”

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Lug 2, 2026


MESSINA (ITALPRESS) – È stato presentato oggi a Messina il MIRA – Mediterranean Institute for Research and Arts (Istituto Mediterraneo per la Ricerca e le Arti), nuovo polo culturale dedicato alla ricerca, alla formazione e alla produzione artistica contemporanea nel Mediterraneo. Alla conferenza stampa ha preso parte il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha definito il MIRA “un progetto di crescita e sviluppo delle relazioni internazionali, in particolare con l’Africa e il Mediterraneo allargato”.
Secondo il ministro, il MIRA punta a ridefinire il paradigma museale come un sistema culturale dinamico, fondato sul dialogo e sulle relazioni tra i popoli.(ITALPRESS)

xr6/trl/gsl

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