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Buonfiglio “Anno intenso e gratificante, l’impegno per il fair play è una sfida”

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Lug 2, 2026


FIRENZE (ITALPRESS) – “Il bilancio del primo anno da presidente del Coni dal punto di vista personale è meraviglioso, gratificante. I campioni che vengono premiati sono un esempio meraviglioso, ancora una volta c’è un senso di affetto e gratitudine per portare avanti questo premio. Mi auguro che tra dieci anni tutti si comporteranno bene, è una sfida alla quale siamo contenti di partecipare”. Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, a margine della cena di gala del premio Fair Play Menarini, in svolgimento a Firenze.
f39/xb8/xr5/gm/azn

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