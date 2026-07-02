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Milano: folla e applausi al funerale dell’agente di Polizia Locale Imprezzabile

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Lug 2, 2026
MILANO (ITALPRESS) – Si sono svolte oggi le esequie dell’agente Francesco Imprezzabile nella Chiesa Parrocchiale della Madonna della Medaglia Miracolosa nel quartiere di Corvetto a Milano. Fuori dalla chiesa numerose corone di fiori e uno striscione con la sua foto e la scritta: “Non stancarti mai di inseguire i tuoi sogni perché i tuoi sogni non smetteranno mai di aspettarti”. Il carro funebre, partito dalla camera ardente allestita alla Domus funeraria San Donato, è arrivato davanti alla Madonna della Medaglia Miracolosa preceduto da un picchetto d’onore di 13 agenti in moto ed è stato accolto da un lungo
applauso. Ad aspettarlo, insieme ad amici e parenti, numerosi agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale riuniti in schieramento.
(ITALPRESS)/trl/gsl– foto IPA Agency –

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