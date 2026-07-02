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Nuoro: blitz contro l’immigrazione clandestina, 3 arresti e 1 obbligo di firma

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Lug 2, 2026
NUORO (ITALPRESS) – I carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 4 persone gravemente indiziate di aver messo in piedi un complesso e redditizio meccanismo finalizzato ad aggirare la normativa nazionale sull’immigrazione. Il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere per tre degli indagati e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il quarto. I reati, contestati a vario titolo a tutti i soggetti coinvolti, comprendono il concorso in favoreggiamento aggravato e continuato dell’immigrazione e della permanenza illegali di numerosi extracomunitari nel territorio nazionale e l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.col3/mca1

(Fonte video: Carabinieri Nuoro)

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