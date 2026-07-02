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Perini “I valori sono più importanti delle medaglie vinte, restano anche dopo”

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Lug 2, 2026


FIRENZE (ITALPRESS) – “Eventi del genere sono importantissimi, vengo qui ormai ogni anno dal 2017 con grande entusiasmo perché da atleta che fa parte del gruppo sportivo Fiamme Gialle le medaglie sono importanti, ma sono ancora più importanti tutti i valori che stanno dietro. Le medaglie si vincono, si perdono, ma i valori che che lo sport ti insegna, come uomo prima che come atleta, sono fondamentali e rimangono anche dopo le vittorie”. Lo ha detto il canottiere paralimpico azzurro Giacomo Perini, fra gli ambasciatori del Premio Fair Play Menarini, giunto alla sua trentesima edizione.

f39/xb8/xr5/gm/azn

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